В Калининграде замначальника колонии пронес в «зону» мобильные телефоны

12 Февр. 12:29 2019-02-12T12:29:39+03:00

Свои услуги по доставке для осужденных гаджетов майор внутренней службы оценил в 65 тысяч рублей

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Следственными органами УСКР по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении замначальника исправительной колонии №9. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Наталья Гацко, 40-летний майор внутренней службы подозревается в превышении должностных полномочий.

В чем конкретно это выразилось. По версии следствия, офицер передал одному из представителей спецконтингента «девятки» несколько сотовых телефонов. Хотя по закону осужденным иметь при себе такие гаджеты не полагается. Свои услуги майор оценил в 65 тысяч рублей.

- Решение о возбуждении уголовного дела принято на основании материалов проверки, проведенной отделом собственной безопасности регионального УФСИН России, - добавила Гацко. - В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, устанавливаются и иные возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU