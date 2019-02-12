Под Калининградом квитанции за свет не кидают в почтовые ящики, а привязывают к веткам деревьев

12 Февр. 13:08 2019-02-12T13:10:26+03:00

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Жители Краснознаменского района Калининградской области уже несколько месяцев подряд забирают платежки за свет не в почтовом ящике, а снимают их с веток деревьев. Об этом к конце минувшей недели сообщила в своем фейсбуке жительница поселка Высокое Ксения Семенова.

- «Янтарьэнерго» принес квитанции за свет, - пишет она. - Вот так, да, 100 метров до почтового ящика дойти лень. Уже раза три просили не пихать квитанции в кусты - они намокают, рвутся. Уважение к людям, с которых деньги собирают? Нет, не слышали. Жрите, сволочи. Интересно, это только в Краснознаменском районе так, или еще где-то живут люди второго сорта, которым квитанции в кусты суют?

В комментариях под сообщением Семеновой отметились и другие жители района, подтвердившие, что получают квитанции подобным образом.

В понедельник с сообщением Семеновой ознакомились в офисе компании «Янтарьэнергосбыт», пресс-служба которой сообщила «Комсомолке», что в Краснознаменском районе действительно есть проблемы с разносчиками квитанций.

- Действительно, разноской квитанций у нас занимается кто-то из местных жителей, - подтвердили в пресс-службе компании. – Сейчас мы решим эту проблему, и подобного больше не повторится. Квитанции будет разносить другой человек.

ИСТОЧНИК KP.RU