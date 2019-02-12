2019-02-12T13:12:37+03:00
Общество

Правительство выделило 520 млн рублей на реставрацию ДКМ

Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Правительство Калининградской области выделило 520 млн рублей на работы по приспособлению здания ДКМ к современному использованию. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства.

Как ранее писала «Комсомолка», 30,2 млн рублей планируется выделить на разработку проектной и рабочей документации. Еще 490 млн рублей пойдут непосредственно на проведение работ по приспособлению объекта к современному использованию. Все работы планируется завершить в 2023 году.

Напомним, сейчас в здании ДКМ находится музей изобразительных искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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