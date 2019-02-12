Правительство выделило 520 млн рублей на реставрацию ДКМ
.Фото: Иван МАРКОВ
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Правительство Калининградской области выделило 520 млн рублей на работы по приспособлению здания ДКМ к современному использованию. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства.
Как ранее писала «Комсомолка», 30,2 млн рублей планируется выделить на разработку проектной и рабочей документации. Еще 490 млн рублей пойдут непосредственно на проведение работ по приспособлению объекта к современному использованию. Все работы планируется завершить в 2023 году.
Напомним, сейчас в здании ДКМ находится музей изобразительных искусств.
ИСТОЧНИК KP.RU