Юрий Лужков запустил производство перепелиного мяса в Калининградской области

12 Февр. 13:29 2019-02-12T13:29:53+03:00

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Компания Юрия Лужкова «Веерден» начала производство перепелиного мяса в Калининградской области. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на пресс-службе компании.

В мае прошлого года компания экс-мэра Москвы запустила линию по выпуску перепелиных яиц.

В компании отметили, что обладают всем необходимым оборудованием для выращивания и разведения птиц, которым созданы комфортные условия: они содержатся в помещениях с хорошей вентиляцией, оборудованием, поддерживающим влажность и нужную температуру, а также освещение в течение 17 часов в день.

В 2019 году планируется увеличить поголовье перепелов «Веедерна» до 10 тысяч особей. Первое поголовье при открытии производства яиц достигало 1 тысячи птиц американской и техасской пород.

ИСТОЧНИК KP.RU