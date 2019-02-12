В колонию №7 в Гвардейске пытались провезти телефоны, игральные карты и 20 пачек дрожжей

12 Февр. 13:35 2019-02-12T13:36:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В колонию №7 в Гвардейске предотвращена доставка крупной партии запрещенных предметов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

На территорию колонии въехал грузовик со строительными материалами. При досмотре сотрудники учреждения обнаружили пакет, внутри которого находилось 27 мобильных телефонов, 4 гарнитуры к ним, 10 зарядных устройств, колода игральных карт и 20 пачек дрожжей общей массой 300 гр.

По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU