В колонию №7 в Гвардейске пытались провезти телефоны, игральные карты и 20 пачек дрожжей
.Фото: УФСИН по Калининградской области
Изменить размер текста:
В колонию №7 в Гвардейске предотвращена доставка крупной партии запрещенных предметов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.
На территорию колонии въехал грузовик со строительными материалами. При досмотре сотрудники учреждения обнаружили пакет, внутри которого находилось 27 мобильных телефонов, 4 гарнитуры к ним, 10 зарядных устройств, колода игральных карт и 20 пачек дрожжей общей массой 300 гр.
По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU