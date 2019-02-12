2019-02-12T14:29:32+03:00
Общество

30-летнего калининградца задержали с крупной партией амфетамина

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полицейские задержали мужчин с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

30-летнего калининградца задержали на улице Артиллерийской. При досмотре у него обнаружили сверток, в котором находился амфетамин в крупном размере.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере». Санкция статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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