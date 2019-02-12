2019-02-12T14:44:52+03:00
Общество

В Калининграде уволенный строитель украл инструменты на 180 тысяч

Виктор Сергеев
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В Калининграде задержали бывшего работника строительной компании за кражу дорогостоящих электроинструментов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

После увольнения 24-летний калининградец решил не возвращать переданные ему инструменты общей стоимостью 180 тысяч рублей. Мужчина продал их, а деньги потратил на собственные нужды.

На ранее судимого строителя завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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