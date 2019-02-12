Калининградец проведет в колонии более двух лет за хранение оружия
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В июне прошлого года житель Калининграда нашел на территории одного из фортов пригодные для стрельбы пистолет «ТТ», револьвер системы «Наган» и пять патронов. На следующий день калининградца задержали сотрудники полиции, которые обнаружили оружие в его рюкзаке.
В судебном заседании согласился с предъявленным обвинением в незаконном обороте оружия, дело рассматривалось в особом порядке.
Суд приговорил его к 2 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU