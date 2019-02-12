Бывший тренер «Балтики» получит компенсацию за досрочное расторжение контракта

12 Февр. 15:34 2019-02-12T15:34:47+03:00

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Бывший главный тренер калининградской «Балтики» Игорю Ледяхову получит компенсацию за досрочное расторжение контракта. Такое решение приняла Палата по разрешению споров Российского футбольного союза.

В частности, клуб обязали выплатить задолженность по зарплате за ноябрь 2018 года, задолженность по премиям за достижение спортивных результатов за осеннюю часть спортивного сезона 2018-2019 годов, задолженность по отпускным выплатам и проценты за задержку выплаты задолженностей.

В качестве обеспечительной меры «Балтике» запретили регистрировать новых футболистов, пока она не расплатится со старым тренером.

Напомним, «Балтика» в конце декабря 2018 года одностороннем порядке расторгла контракт с главным тренером Игорем Ледяховым, Под его руководством команда в рамках первенства и кубка России провела 13 матчей, в которых одержала 4 победы при 2-х ничьих и 7 поражениях.

ИСТОЧНИК KP.RU