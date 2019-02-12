Бывший тренер «Балтики» получит компенсацию за досрочное расторжение контракта
Бывший главный тренер калининградской «Балтики» Игорю Ледяхову получит компенсацию за досрочное расторжение контракта. Такое решение приняла Палата по разрешению споров Российского футбольного союза.
В частности, клуб обязали выплатить задолженность по зарплате за ноябрь 2018 года, задолженность по премиям за достижение спортивных результатов за осеннюю часть спортивного сезона 2018-2019 годов, задолженность по отпускным выплатам и проценты за задержку выплаты задолженностей.
В качестве обеспечительной меры «Балтике» запретили регистрировать новых футболистов, пока она не расплатится со старым тренером.
Напомним, «Балтика» в конце декабря 2018 года одностороннем порядке расторгла контракт с главным тренером Игорем Ледяховым, Под его руководством команда в рамках первенства и кубка России провела 13 матчей, в которых одержала 4 победы при 2-х ничьих и 7 поражениях.
ИСТОЧНИК KP.RU