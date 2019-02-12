2019-02-12T16:05:20+03:00
Общество

Мэрия Калининграда зарезервировала 14 участков для многодетных семей в Ленинградском районе

Виктор Сергеев
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Администрация Калининграда зарезервировала 14 участков для предоставления их многодетным семьям. Соответствующие постановления опубликованы на сайте мэрии.

Пять участков зарезервированы в границах улиц Крылова - Фурманова - внутриквартальных проездов в Ленинградском районе. Все участки площадью шесть «соток» находятся на улице Крылова.

Девять участков площадью от 6 до 9 «соток» зарезервированы участков в границах ул. Украинская — ул. Согласия - ул. Рассветная — ул. Горького в Ленинградском районе. Из них один участок находится на улице Вдохновения, два – на улице Черноморской, два – на ул. Минометной , два – на ул. Пулеметной и два – на лучистой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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