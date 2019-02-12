В Калининграде владельцев палатки по продаже шаурмы оштрафовали за незаконное подключение к водопроводу

12 Февр. 16:15 2019-02-12T16:21:37+03:00

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Арбитражный суд Калининградской области заставил выплатить штраф в 2 с половиной миллиона рублей владельцев палатки по продаже шаурмы (кафе «Гриль» расположено на Озерной улице) за незаконное подключение к системе водоснабжения.

В суд с иском против предпринимателя Галины Риловой обратились представители «Водоканала». Они потребовали взыскать с нее задолженность за самовольное пользование центральными системами водоснабжения в размере 2 468 718,93 рублей за период с 26 апреля 2016 года по 27 октября 2017 года, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 26 885,36 рублей с 2 марта 2018г по 24 апреля 2018 года.

Несмотря на то, что предприниматель пожаловалась на некорректный расчет объема воды, суд «Водоканал» поддержал, так как Галина Рилова действительно подключилась к городскому водопроводу трубой диаметром 50мм самовольно.

Тем не менее, решение суда предприниматель еще может обжаловать в течение месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU