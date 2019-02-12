2019-02-12T16:55:36+03:00
Общество

В Калининграде в ботаническом саду зацвели подснежники

Александр КАТЕРУША
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..Фото: БФУ им. И. Канта
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В Ботаническом саду БФУ имени Канта Калининграда зацвели подснежники. Как сообщает пресс-служба университета, также начала цвести боднантенская калина.

- Калина боднантенская 'Charles Lamont' - садовый гибрид, происходящий от скрещивания калины Фарера и калины крупноцветковой, - говорят в Ботаническом саду.

Цветет эта калина еще до появления листьев. Причем цветение происходит рано, с первыми же оттепелями, из-за чего цветки нередко повреждаются утренними заморозками.

Остается надеяться, что на этот раз калину не тронут морозы. На этой неделе заморозков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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