В Калининграде в ботаническом саду зацвели подснежники
.Фото: БФУ им. И. Канта
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В Ботаническом саду БФУ имени Канта Калининграда зацвели подснежники. Как сообщает пресс-служба университета, также начала цвести боднантенская калина.
- Калина боднантенская 'Charles Lamont' - садовый гибрид, происходящий от скрещивания калины Фарера и калины крупноцветковой, - говорят в Ботаническом саду.
Цветет эта калина еще до появления листьев. Причем цветение происходит рано, с первыми же оттепелями, из-за чего цветки нередко повреждаются утренними заморозками.
Остается надеяться, что на этот раз калину не тронут морозы. На этой неделе заморозков не ожидается.
ИСТОЧНИК KP.RU