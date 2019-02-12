Новгородец, изнасиловавший 72-летнюю калининградку, проведет за решеткой 4 года и 6 месяцев
Избивший и изнасиловавший пенсионерку житель Новгородской области приговорен судом к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.
Дело (уголовное) было в октябре прошлого года в поселке Прибрежный. Пьяный 33-летний новгородец вломился в квартиру 72-летней калининградки, избил пожилую женщину, а затем надругался над ней.
- Потерпевшую обнаружила дочь, - сообщила подробности официальный представитель регионального Управления СКР Наталья Гацко. - Пенсионерку с переломами двух ребер, закрытым переломом носа и другими повреждениями, госпитализировали в лечебное учреждение.
С учетом столь циничных действий преступника назначенное судом наказание, вроде бы, должно удивлять. Однако не все так просто. Подсудимый воспользовался гуманностью отечественного законодательства, признав свою вину и попросив рассмотреть его дело в особом порядке. Уже одно это обеспечивает возможность изрядно скостить срок. Да и наличие у насильника трех несовершеннолетних детей тоже сыграло свою роль.
ИСТОЧНИК KP.RU