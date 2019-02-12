Новгородец, изнасиловавший 72-летнюю калининградку, проведет за решеткой 4 года и 6 месяцев

12 Февр. 17:16 2019-02-12T17:16:07+03:00

Пьяный мужчина вломился в квартиру, жестоко избил хозяйку, а затем надругался над ней

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Избивший и изнасиловавший пенсионерку житель Новгородской области приговорен судом к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Дело (уголовное) было в октябре прошлого года в поселке Прибрежный. Пьяный 33-летний новгородец вломился в квартиру 72-летней калининградки, избил пожилую женщину, а затем надругался над ней.

- Потерпевшую обнаружила дочь, - сообщила подробности официальный представитель регионального Управления СКР Наталья Гацко. - Пенсионерку с переломами двух ребер, закрытым переломом носа и другими повреждениями, госпитализировали в лечебное учреждение.

С учетом столь циничных действий преступника назначенное судом наказание, вроде бы, должно удивлять. Однако не все так просто. Подсудимый воспользовался гуманностью отечественного законодательства, признав свою вину и попросив рассмотреть его дело в особом порядке. Уже одно это обеспечивает возможность изрядно скостить срок. Да и наличие у насильника трех несовершеннолетних детей тоже сыграло свою роль.

ИСТОЧНИК KP.RU