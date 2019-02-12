В Калининграде 16 школ уже закрылись на карантин

12 Февр. 17:33 2019-02-12T17:33:52+03:00

В мэрии призывают учащихся, кто находится на дистанционной форме обучения, вовремя выполнять домашние задания

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На сегодняшний день закрыто 16 школ Калининграда, и 124 класса 23-х школ. Такие данные приводятся на своей странице в «Фейсбуке» администрация города.

- В учебных заведениях отсутствует по болезни 7414 детей (13,3%), - приводят данные в мэрии. - Закрытые школы и классы переведены на дистанционное обучение (например, учителя записывают задания в электронном журнале, вход в который доступен сегодня каждому ученику или его законному представителю. – Ред.).

Чиновники напоминают учащимся, что «интернет дан не только для того, чтобы сидеть в соцсетях или смотреть видеоролики».

- Нужно еще и уроки сделать, чтобы не пришлось потом компенсировать отставание по учебной программе за счет весенних каникул, - говорится в сообщении, которое, обращено прежде всего к родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU