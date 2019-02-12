Алиханов объяснил, почему не нужно вырубать придорожные аллеи в Калининградской области

12 Февр. 18:10 2019-02-12T19:24:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В программе "Россия в движении" в эфире радио "Комсомольская правда" губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о специфике дорожной сети региона и высказал свое отношение к придорожным аллеям.

- Во-первых, это очень красиво, - сказал губернатор. - Во-вторых, это имеет свое функциональное значение: деревья держат дорогу, дренируют почву и летом густые кроны защищают асфальт от воздействия солнечных лучей. Дорога не плывет. Конечно, есть участки, которые мы не можем сохранить, приходится деревья вырубать (участки с интенсивным движением - Ред.), но у нас политика - вдоль реконструированных дорог мы сажаем новые аллеи, уже русские, а не прусские. А некоторые старые аллеи мы делаем памятникам природы, потому что это красота, с которой мы не готовы расставаться.

Полностью эфир программы смотрите ЗДЕСЬ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/691235" frameborder="0"></iframe> Как в Калининграде решают проблему «последних солдат Вермахта» - прусских дорог построенных еще в 19 веке.Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда». Ведущие - Наталья Агре и Антон Челышев.

ИСТОЧНИК KP.RU