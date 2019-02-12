Алиханов объяснил, почему не нужно вырубать придорожные аллеи в Калининградской области
В программе "Россия в движении" в эфире радио "Комсомольская правда" губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о специфике дорожной сети региона и высказал свое отношение к придорожным аллеям.
- Во-первых, это очень красиво, - сказал губернатор. - Во-вторых, это имеет свое функциональное значение: деревья держат дорогу, дренируют почву и летом густые кроны защищают асфальт от воздействия солнечных лучей. Дорога не плывет. Конечно, есть участки, которые мы не можем сохранить, приходится деревья вырубать (участки с интенсивным движением - Ред.), но у нас политика - вдоль реконструированных дорог мы сажаем новые аллеи, уже русские, а не прусские. А некоторые старые аллеи мы делаем памятникам природы, потому что это красота, с которой мы не готовы расставаться.
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Как в Калининграде решают проблему «последних солдат Вермахта» - прусских дорог построенных еще в 19 веке.Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда». Ведущие - Наталья Агре и Антон Челышев.
ИСТОЧНИК KP.RU