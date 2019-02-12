Антон Алиханов назвал число злостных неплательщиков транспортного налога

12 Февр. 18:58 2019-02-12T19:59:55+03:00

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В программе "Россия в движении" на радио "Комсомольская правда" Антон Алиханов рассказал о том, как в регионе обстоит дело с собираемостью транспортного налога.

- Мы узнавали неплательщиков транспортного налога, - сказал губернатор. - Там 37 пунктов в списке злостных неплательщиков. 30 из них не получали доходов вообще. Есть семейная пара, у которой десяток автомобилей - МАНы, КамАзы и так далее. Они три года не платят налоги и не получают доходы. Попадают в статистику по неработающему бедному населению. Как быть вот с этим?

По словам главы региона, власти совершенствуют систему собираемости транспортного налога, что дало возможность не повышать тариф для всех автовладельцев:

- Мы приняли решение не повышать транспортный налог, потому что у нас возможность для повышения эффективности внутри того, что мы недособираем. Она просто огромная, - отметил Антон Алиханов.

Полностью эфир программы смотрите ЗДЕСЬ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/691237" frameborder="0"></iframe> Антон Алиханов о ситуации на дорогах в Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU