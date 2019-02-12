Антон Алиханов назвал число злостных неплательщиков транспортного налога
В программе "Россия в движении" на радио "Комсомольская правда" Антон Алиханов рассказал о том, как в регионе обстоит дело с собираемостью транспортного налога.
- Мы узнавали неплательщиков транспортного налога, - сказал губернатор. - Там 37 пунктов в списке злостных неплательщиков. 30 из них не получали доходов вообще. Есть семейная пара, у которой десяток автомобилей - МАНы, КамАзы и так далее. Они три года не платят налоги и не получают доходы. Попадают в статистику по неработающему бедному населению. Как быть вот с этим?
По словам главы региона, власти совершенствуют систему собираемости транспортного налога, что дало возможность не повышать тариф для всех автовладельцев:
- Мы приняли решение не повышать транспортный налог, потому что у нас возможность для повышения эффективности внутри того, что мы недособираем. Она просто огромная, - отметил Антон Алиханов.
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Антон Алиханов о ситуации на дорогах в Калининградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU