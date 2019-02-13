Калининградский конкобежец выиграл золотую медаль международных соревнований
В Санкт-Петербурге шестые международные соревнования памяти основателя отечественной школы шорт-трека Юрия Павловского собрали 300 спортсменов из регионов России и ближнего зарубежья.
Золото среди юношей младшего возраста (до 14 лет) сумел взять калининградец Илья Толпыго.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, он финишировал первым в забегах на 500, 777 и 1000 метров. В тройке призеров он опередил Дениса Дергунова из Тверской области и Александра Фатеева из Москвы.
В минспорта отметили, что еще одним медалистом турнира стал переехавший на повышение в омское училище олимпийского резерва уроженец Калининграда Сергей Рятсен. Он занял третью строчку итогового протокола соревнований юниоров.
Илья Толпыго - призер и победитель соревнований всероссийского и европейского масштаба. Он – атлет региональной школы по зимним видам спорта.
ИСТОЧНИК KP.RU