Житель Славска незаконно срубил деревьев на 137 тыс рублей

13 Февр. 11:17 2019-02-13T11:17:49+03:00

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В Славске полицейские задержали подозреваемого в незаконной рубке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее не судимый 20-летний местный житель спилил 37деревьев породы ольха. Ущерб составил 137 тыс рублей.

- Полицейские выяснили, что мужчина пилил деревья, после чего продавал их своим односельчанам, - сообщили в пресс-службе УМВД.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU