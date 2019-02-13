Житель Славска незаконно срубил деревьев на 137 тыс рублей
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В Славске полицейские задержали подозреваемого в незаконной рубке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Ранее не судимый 20-летний местный житель спилил 37деревьев породы ольха. Ущерб составил 137 тыс рублей.
- Полицейские выяснили, что мужчина пилил деревья, после чего продавал их своим односельчанам, - сообщили в пресс-службе УМВД.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU