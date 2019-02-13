КЖД получила новый пассажирский локомотив
Новый пассажирский локомотив передан на Калининградскую железную дорогу. Как сообщает пресс-служба КЖД, речь идет о магистральном пассажирском тепловозе модели ТЭП-70БС.
Уточняется, что в отличие от локомотивов той же серии, ранее переданных на магистраль, новый тепловоз обладает более высокой мощностью, целым рядом улученных конструкционных особенностей.
Новый локомотив способен развивать скорость до 160 км/ч.
Система централизованного энергоснабжения позволяет обеспечивать вагоны электроэнергией при эксплуатации на неэлектрифицированных участках железных дорог.
В пресс-службе КЖД отметили, что в этом году в Калининградскую дирекцию тяги с завода-изготовителя поступит еще один аналогичный тепловоз.
ИСТОЧНИК KP.RU