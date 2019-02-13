КЖД получила новый пассажирский локомотив

13 Февр. 11:22 2019-02-13T11:23:29+03:00

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Новый пассажирский локомотив передан на Калининградскую железную дорогу. Как сообщает пресс-служба КЖД, речь идет о магистральном пассажирском тепловозе модели ТЭП-70БС.

Уточняется, что в отличие от локомотивов той же серии, ранее переданных на магистраль, новый тепловоз обладает более высокой мощностью, целым рядом улученных конструкционных особенностей.

Новый локомотив способен развивать скорость до 160 км/ч.

Система централизованного энергоснабжения позволяет обеспечивать вагоны электроэнергией при эксплуатации на неэлектрифицированных участках железных дорог.

В пресс-службе КЖД отметили, что в этом году в Калининградскую дирекцию тяги с завода-изготовителя поступит еще один аналогичный тепловоз.

ИСТОЧНИК KP.RU