2019-02-13T11:30:08+03:00
Общество

В Светлогорске задержали мужчину с 17 свертками карфентанила

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Светлогорске задержали местного жителя за хранение крупной партии наркотиков. 32-летнего мужчину остановили на улице Садовой. При досмотре у него нашли 17 свертков с порошкообразным веществом.

- На место происшествия сотрудники полиции вызвали следственно-оперативную группу, эксперты которой установили, что задержанный приобрел и нелегально хранил при себе более 0,30 граммов карфентанила, - сообщили в пресс-службе УМВД.

По факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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