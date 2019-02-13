В Светлогорске задержали мужчину с 17 свертками карфентанила
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В Светлогорске задержали местного жителя за хранение крупной партии наркотиков. 32-летнего мужчину остановили на улице Садовой. При досмотре у него нашли 17 свертков с порошкообразным веществом.
- На место происшествия сотрудники полиции вызвали следственно-оперативную группу, эксперты которой установили, что задержанный приобрел и нелегально хранил при себе более 0,30 граммов карфентанила, - сообщили в пресс-службе УМВД.
По факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU