Площадь садов и ягодников в Калининградской области превысила 900 гектаров

13 Февр. 11:29 2019-02-13T11:29:50+03:00

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В Калининградской области площадь садов и ягодников превысила 900 гектаров. Об этом сообщает региональное министерство сельского хозяйства.

Площадь интенсивных садов составляет 722 гектара, многолетние ягодники (голубика, смородина, малина, жимолость) занимают 83 гектара, садовая земляника садовая культивируется на 31 гектаре.

Всего в прошлом году было высажено 210 гектаров многолетних плодовых, орехоплодных и ягодных насаждений.

По итогам 2018 года в регионе было произведено 36,8 тысячи тонн плодов и ягод. В областном минсельхозе отмечают рост производства в сельскохозяйственных организациях в 3 раза (783 тонны) и в фермерских хозяйствах – в 1,3 раза (535 тонн).

ИСТОЧНИК KP.RU