В Калининграде на семи улицах не будет холодной воды

13 Февр. 11:33 2019-02-13T11:34:12+03:00

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В Калининграде до конца дня отключено холодное водоснабжение на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов холодной воды не будет на ул. Дзержинского 38, 42, 44, 72, 78, 96, 98, ул. Черниговской 33а,б, ул. Аллее Смелых, 17а, Московский пр-т 8-10, 12, 14-22, 24, ул. Мариупольская 1-3, 5-9, 11-13, 16,16а-18, ул. Марш. Баграмяна,18, ул. Ген. Буткова, 1.

До 13.30 будет отключено электроснабжение на ул. Яналова, 11,17г,42а, ул. Комсомольская 63-65, ул. Щорса 1-3. С 13.30 до 18.00 отключат электроснабжение на ул. Дзержинского 91, 95, 97, 99, 101, 103 (детский сад № 12), 107, 109, 138, 140, 140а, ул. Волочаевская, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 26, 27, 29, 28, 33, 34, 38.

ИСТОЧНИК KP.RU