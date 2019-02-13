В Калининграде обсудят проблемы сохранения побережья Балтийского моря

13 Февр. 11:43 2019-02-13T11:43:41+03:00

Встреча с учеными и авторами фильма о пляжах состоится в областной научной библиотеке

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Необычная встреча-беседа запланирована в Калининградской областной научной библиотеке. Состоится встреча с авторами фильма «Берег», реализованного проектом «История. Люди. Память» при поддержке Фонда президентских грантов.

Как сообщается на сайте библиотеки, режиссер и сценарист Евгений Морозов поделится наблюдениями и размышлениям, не вошедшими в фильм.

Участники съемочного процесса – научный сотрудник Атлантического отделения Института океанологии имени Ширшова Денис Ерошин и хранитель фотоархива, коллекционер Денис Дунаевский расскажут о проблемах, затронутых в фильме.

Оператором-постановщиком ленты выступил Евгений Спиваков.

- Еще во времена Восточной Пруссии морское побережье от Кранца (Зеленоградска) до Пиллау (Балтийска) было объявлено памятником природы. Сегодня этот памятник под угрозой. Лесопосадки на авандюне вырубаются под коммерческие застройки, утрачиваются песчаные пляжи. Берегоукрепительные работы отсутствуют или идет их имитация, - говорят защитники природы.

Кроме того, авторы фильма поднимают проблемы экологии и сохранности побережья Балтики. Не секрет, что в некоторых населенных пунктах идет сброс неочищенных стоков непосредственно в море.

Кроме того, в библиотеке организуют выставку организации «Экозащита» о региональных явлениях глобального изменения климата «Климат разболтался».

Свободное общение состоится в лекционном зале библиотеки 14 февраля в 18:30. Приглашаются все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU