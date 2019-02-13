13 Февр. 11:46 2019-02-13T11:47:37+03:00

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В Калининграде за коммерческий подкуп осудили бывшего мастера ПСЗ «Янтарь». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В течение нескольких лет мастер цеха незаконно завышал десяти рабочим коэффициент трудового участия, тем самым, увеличивая их зарплаты.

За свои «услуги» злоумышленник получал от каждого из рабочих от 500 рублей до 7 тысяч рублей в месяц. Всего мастер за три года таких махинаций смог получить 926 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия и в суде мужчина в полном объеме признал вину в совершенных преступлениях. Суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU