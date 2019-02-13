Мэрия Калининграда выделила более 900 тыс рублей на обработку парков от крыс и клещей
.Фото: Александр Подгорчук
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Администрация Калининграда выделила 917 тысяч рублей на противоклещевую обработку и дератизацию четырех городских парков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
От клещей и крыс обработают территории парков «Южный», им. Макса Ашманна, им. Ю. Гагарина, им. Теодора Кроне.
Отобранному по конкурсу подрядчику предстоит дважды провести противоклещевую обработку 970 тысяч квадратных метров парков, а также уничтожение грызунов - на площади 200 тысяч «квадратов».
ИСТОЧНИК KP.RU