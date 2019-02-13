В Калининграде за день выявили 12 нелегальных таксистов

13 Февр. 12:00 2019-02-13T12:00:59+03:00

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В Калининградской области с 11 февраля проходит профилактическое мероприятие «Такси». За день инспекторы ГИБДД выявили сразу 12 нелегальных таксистов, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Двое таксистов осуществляли пассажирские перевозки на автомобилях с техническими неисправностями, при которых запрещена эксплуатация.

- Госавтоинспекция обращает особое внимание на нелегальных перевозчиков, осуществляющих свою деятельность без госрегистрации. В основном, водители-нелегалы получают заказы через диспетчерские службы, либо ищут клиентов вблизи различных торговых центров и других учреждений, - сообщили в полиции

ИСТОЧНИК KP.RU