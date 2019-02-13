«Только не Янтарь!» Калининградцам предлагают выбрать название для единого проездного

13 Февр. 12:26 2019-02-13T12:32:50+03:00

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В среду в официальной группе мэрии Калининграда в фейсбуке появилось объявление о выборе названия для единого проездного в общественном транспорте.

- Вы уже знаете, что летом мы начнем внедрять на всем калининградском транспорте электронные билеты (это такая специальная карта, размером с банковскую, которой пассажиры смогут расплатиться за проезд), - говорится в сообщении. - И тут подумалось, поскольку многие из нас будут пользоваться ей ежедневно, то почему бы не придумать ей запоминающееся имя. В Москве, например, есть «Тройка», в Новгороде – «Береста», в Ижевске – «Стриж».

Далее последовала шутка про «Янтарь» и предложение переломить набивший оскомину тренд.

- Предлагайте в комментариях под этим постом (в группе «Администрация Калининграда») ваши варианты, а через две недели мы выберем из них наиболее удачное. Помните, что карт будет четыре вида «общегражданская», «многодетная», «школьная» и «пенсионная», поэтому озвучивая тот или иной вариант, подумайте, насколько он будет сочетаться с одним из этих прилагательных, - добавили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU