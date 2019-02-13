Калининградка, получившая травму на рабочем месте, отсудила 100 тысяч
.Фото: Александр Подгорчук
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Жительница Гвардейска отсудила компенсацию за полученную на рабочем месте травму. Об этом сообщает пресс-служба Гвардейского районного суда.
Зимой 2013 года в кабинете пострадавшей электрик менял лампы дневного освещения. При монтаже упала решетка отражателя, которая разбилась и порезала женщине лицо.
Суд установил, что электрик нарушил правила безопасности при проведении работ и принял решение взыскать с работодателя компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU