2019-02-13T12:35:17+03:00
Общество

Калининградка, получившая травму на рабочем месте, отсудила 100 тысяч

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Жительница Гвардейска отсудила компенсацию за полученную на рабочем месте травму. Об этом сообщает пресс-служба Гвардейского районного суда.

Зимой 2013 года в кабинете пострадавшей электрик менял лампы дневного освещения. При монтаже упала решетка отражателя, которая разбилась и порезала женщине лицо.

Суд установил, что электрик нарушил правила безопасности при проведении работ и принял решение взыскать с работодателя компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24