Калининградка, получившая травму на рабочем месте, отсудила 100 тысяч

13 Февр. 12:34 2019-02-13T12:35:17+03:00

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Жительница Гвардейска отсудила компенсацию за полученную на рабочем месте травму. Об этом сообщает пресс-служба Гвардейского районного суда.

Зимой 2013 года в кабинете пострадавшей электрик менял лампы дневного освещения. При монтаже упала решетка отражателя, которая разбилась и порезала женщине лицо.

Суд установил, что электрик нарушил правила безопасности при проведении работ и принял решение взыскать с работодателя компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU