В Балтийске открыли новый пассажирский терминал паромной переправы на косу

13 Февр. 12:42 2019-02-13T12:42:54+03:00

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В Балтийске во вторник, 12 февраля, открыли новый пассажирский терминал паромной переправы на косу. Об этом сообщается на странице администрации Балтийска в «Вконтакте».

- В помещении терминала можно укрыться от дождя и ветра, летом – от палящего солнца. Внутри установлены удобные сиденья, есть туалеты и комната матери и ребенка. Также предусмотрены турникеты для инвалидов-колясочников, - сообщили в администрации муниципалитета, добавив, что объект обеспечит транспортную доступность в первую очередь именно для балтийцев, так как сегодня на Балтийской косе проживает около 900 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU