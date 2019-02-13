Калининградец обокрал храм божий

13 Февр. 13:01 2019-02-13T13:01:08+03:00

На счету 39-летнего горожанина также хищения личного имущества граждан в поликлинике и учреждении допобразования

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По совершенно циничному расчету, совершать кражи 39-летний житель Калининграда предпочитал в местах, где подобной подлянки наверняка меньше всего ожидаешь. Так, 10 февраля он навестил церковь на улице Лесопильной, но вместо того чтобы покаяться в своих многочисленных грехах, добавил к ним очередной, похитив из кабинета два мобильных телефона.

На следующий день вор нанес визит в поликлинику на улице Летней. И там узрел плохо лежавшую женскую сумочку. В том смысле, что владелица оставила свое имущество без присмотра. Чтобы вытащить из ридикюля все имевшиеся там наличные, преступнику много времени не потребовалось.

Как считают в полиции, на счету все того же жулика и кража мобильного телефона у школьницы, имевшая место в учреждении дополнительного образования на улице Сергеева.

К счастью, калининградская полиция смогла, наконец, положить конец паскудствам горожанина, которому теперь грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU