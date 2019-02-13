В Калининграде камеры «Безопасного города» помогли раскрыть более 200 преступлений

13 Февр. 13:19 2019-02-13T13:20:46+03:00

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В Калининградской области система «Безопасный город» помогла полицейским раскрыть более 200 преступлений в 2018 году и почти тысячу административных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Архив видеонаблюдения позволяет получать информацию о деталях происшествий, выяснять обстоятельства ДТП, устанавливать маршруты передвижения разыскиваемых автомобилей, передать запрашиваемую информацию инициаторам запросов.

Сейчас на территории Калининграда и городах области размещено 1 195 камер наружного наблюдения. Любая информация, попавшая в объективы камер, доступна в течение 30 суток.

Кроме этого, операторы системы видеонаблюдения круглосуточно контролируют обстановку в регионе.

- В случае обнаружения ситуаций с признаками правонарушений или происшествий – фиксируют инциденты и информируют сотрудников правоохранительных органов или службы экстренного реагирования, - сообщили в пресс-службе правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU