2019-02-13T13:20:46+03:00
Общество

В Калининграде камеры «Безопасного города» помогли раскрыть более 200 преступлений

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининградской области система «Безопасный город» помогла полицейским раскрыть более 200 преступлений в 2018 году и почти тысячу административных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Архив видеонаблюдения позволяет получать информацию о деталях происшествий, выяснять обстоятельства ДТП, устанавливать маршруты передвижения разыскиваемых автомобилей, передать запрашиваемую информацию инициаторам запросов.

Сейчас на территории Калининграда и городах области размещено 1 195 камер наружного наблюдения. Любая информация, попавшая в объективы камер, доступна в течение 30 суток.

Кроме этого, операторы системы видеонаблюдения круглосуточно контролируют обстановку в регионе.

- В случае обнаружения ситуаций с признаками правонарушений или происшествий – фиксируют инциденты и информируют сотрудников правоохранительных органов или службы экстренного реагирования, - сообщили в пресс-службе правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24