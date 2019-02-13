Крупная рыба: калининградский бизнесмен недоплатил налогов на почти 17 миллионов рублей

13 Февр. 13:51 2019-02-13T13:51:23+03:00

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В региональном Управлении СКР возбудили уголовное дело в отношении генерального директора предприятия, занимающегося переработкой, консервированием и реализацией рыбной продукции. По версии следствия, 39-летний предприниматель недоплатил в казну почти 17 миллионов рублей в виде налогов.

С 2015 по 2016 годы на предприятии действовал формальный документооборот по сделкам с рядом организаций. Смысл был в том, что внесенные в налоговые декларации соответствующие сведения позволили бизнесмену уклониться от уплаты НДС на общую сумму свыше 16,8 миллиона рублей. По меркам действующего законодательства это считается особо крупным размером.

- Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов проверки, проведенной региональным управлением УФНС и сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области, - сообщила представитель регионального УСКР Наталья Гацко. - В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. На предприятии, а также по месту жительства подозреваемого и бухгалтера фирмы проведены обыски, принимаются меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе государства.

ИСТОЧНИК KP.RU