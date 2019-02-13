Житель Гусева получил 6 месяцев колонии за повторное пьяное вождение
.Фото: Александр Подгорчук
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В Гусеве осудили местного жителя по повторное пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ноябре прошлого году мужчину задержали пьяным за рулем автомобиля. При разбирательстве выяснилось, что ранее его уже лишили прав за вождение в нетрезвом виде.
Гусевский городской суд приговорил его к 6 месяцам 20 дням лишения свободы. А также запретил в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
ИСТОЧНИК KP.RU