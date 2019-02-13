В Калининграде ищут уличных гонщиков для съемок сериала с Павлом Прилучным

13 Февр. 13:56 2019-02-13T13:56:40+03:00

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В Калининграде продолжаются съемки второго сезона сериала «Преступление» (главные роли в 12-ти серийной ленте исполняют Дарья Мороз и Павел Прилучный).

Киношники регулярно обращаются к горожанам и приглашают на съемки.

Очередная кино-смена пройдет в пятницу 15 февраля. Как сообщается в ВК в группе «Съемки в кино Калининград», на этот день требуются парни и девушки на роли стритрейсеров.

На съемочной площадке ждут калининградцев в возрасте от 25 до 30 лет. Предупреждают, что будет трюковая съемочная смена.

Наше «Преступление» - это ремейк скандинавского сериала «Убийство»/«Forbrydelsen», у которого снято уже три сезона. В первом сезоне отечественного фильма речь шла о расследовании жестокого убийства молодой девушки, которое было в итоге раскрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU