В Калининградской области уже 18 школ закрыты на карантин

13 Февр. 13:58 2019-02-13T13:58:59+03:00

Тем не менее, в региональном Роспотребнадзоре уверяют, что эпидемии нет

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Сегодня региональный Роспотребнадзор опубликовал свежие данные об ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в детских организованных коллективах

- Временно не осуществляется учебный процесс в 18 школах Калининградской области, - говорится в сообщении. - В том числе две школы закрылись с 12 февраля (школы№№ 2, 5 Калининграда), одна школа - № 16 Калининграда – сегодня. Также не принимают детей два детских дошкольных учреждения в Полесском районе.

Частично приостановлен учебный процесс в 162 классах 35 школ области, временно не осуществляется работа 56 групп 28 детских дошкольных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU