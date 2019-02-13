«Янтарьэнергосбыт» о квитанциях, висящих на деревьях: У пожаловавшихся жителей нет почтовых ящиков

13 Февр. 14:27 2019-02-13T14:37:07+03:00

Компания отыскала одного из жителей Краснознаменского района, довольного квитанцией в изгороди

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Калининградская компания «Янтарьэнергосбыт» дала развернутый комментарий по поводу квитанций, висящих на деревьях в Краснознаменском районе. Напомним, ранее жительница поселка Высокое Ксения Семенова пожаловалась в соцсетях на то, что платежку за свет разносчик обычно не доносит до ее почтового ящика, а вещает на ветку дерева примерно в 100 метрах от него.

- Ксения Семанова, жительница поселка Высокое Краснознаменского района, не имела в собственности почтового ящика, - ответили «Комсомолке» в компании. - Он был установлен только после распространения платежных документов.

«Янтарьэнергосбыт» решил не останавливаться на проверке конкретного случая и 12 февраля инициировал проверку, в ходе которой были опрошены жители поселка. Приводим показания жителей, предоставленные компанией.

- Я, Татьяна Николаевна, житель поселка Высокое ул. Краснознаменская, доставкой квитанций довольна, квитанции доставляются в почтовый ящик, так как он у меня имеется.

- Я, Тамара Дмитриевна, проживающая в поселке Высокое, ул. Краснознаменская, доставкой квитанций довольна. Почтовый ящик не имеется, но квитанция кладется в изгородь.

Далее «Янтарьэнергосбыт» обратил внимание администраций муниципальных образований на тот факт, что «у значительной части жителей сельской местности отсутствуют почтовые ящики, номера домов и названия улиц, что затрудняет доставку не только платежных документов сбытовой компании, но и корреспонденции в целом».

ИСТОЧНИК KP.RU