В Калининграде торговца героином «брали» переодетые спецназовцы

13 Февр. 15:22 2019-02-13T15:22:50+03:00

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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Центральному району Калининграда совместно с коллегами из регионального УНК тщательно разрабатывали ранее уже судимого 19-летнего калининградца, который повадился торговать героином.

Действовал паренек довольно изобретательно: выбрав достаточно людное место (например, торговый центр), где легко затеряться в толпе, по телефону сообщал клиенту конкретную точку рандеву и свои приметы. Операция «деньги в обмен на товар» занимала считанные секунды. Весь расчет строился на том, чтобы со стороны все это было похоже на случайную встречу двух старых друзей. Продавец и покупатель обменивались рукопожатием и тут же расходились – один с деньгами, другой - с «герычем»

- Для начала оперативники провели проверочную закупку, в результате которой злоумышленник продал более 15 доз наркотика рядом с торговым центром на улице Театральной, - рассказала о подробностях спецоперации руководитель пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. – А сразу после сделки наркоторговца задержали переодетые в штатское бойцы полицейского спецназа «Гром», которые дежурили неподалеку и только ждали команды на захват.

Вероятнее всего, следующие восемь лет изобретательному молодчику придется провести в стенах исправительной колонии. Ну а пока он полирует нары следственного изолятора.

ИСТОЧНИК KP.RU