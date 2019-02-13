Содержание паромной переправы в Балтийск- Балтийская коса обходится в 40 млн рублей

13 Февр. 15:52 2019-02-13T15:52:59+03:00

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На работу паромной переправы в Балтийске в этом году выделено более 40 млн рублей. Об этом сообащет пресс-служба регионального правительства.

Компания, занимающаяся организацией паромной переправы, в день обязана выполнять не менее восьми рейсов парома.

- Для жителей, имеющих прописку в поселке Коса, проезд на водном транспорте бесплатный. Переправа для специальных служб, а также доставка газа, угля, бытового груза для жителей Косы также осуществляются на бесплатной основе. Остальные категории граждан и транспорт перевозятся за плату в соответствии с установленными тарифами, - отмерили в правительстве

Ежегодно на паромной переправе перевозится порядка 113 тыс. пассажиров, проживающих на Балтийской косе и более 12 тыс. личного автотранспорта жителей транспорта и единиц техники, обеспечивающей жизнедеятельность поселка.

ИСТОЧНИК KP.RU