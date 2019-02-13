Калининградец засудил разработчика интернет-сайтов

13 Февр. 15:56 2019-02-13T15:56:42+03:00

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Похоже, всем нам пора привыкать не только к преступлениям, но и к судебным тяжбам в сфере высоких технологий.

В Гурьевский районный суд поступил иск к предприятию «БьютиЛабс» о расторжении договора, взыскании денежных средств, а также компенсации морального вреда и судебных расходов. Как сообщил истец, в январе 2017 года он заключил с ответчиком договор на разработку сайта интернет-магазина. Из оговоренной платы в размере 70 тысяч рублей половину передал в качестве аванса. Однако к назначенному сроку сайт так и не был изготовлен. Разработчик сначала уверял, что, мол, вот-вот, еще немного. А потом вообще перестал выходить на связь, напоследок лишь пообещав вернуть предоплату. Когда и этого не было сделано, заказчик пошел в суд

- В судебное заседание ответчик так и не явился, - сообщили в пресс-службе Гурьевского районного суда. – Но по закону в таком случае дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства, что и произошло.

С учетом всего вышесказанного, не удивительно, что по решению суда договор был расторгнут, а с «БьютиЛабс» в пользу обманутого клиента постановлено взыскать полученный аванс в размере 35 тысяч рублей, 17, 5 тысяч рублей неустойки, компенсацию морального вреда – еще 10 тысяч целковых, штраф – 31 250 «рэ», ну и «вишенка на торте» в виде расходов на оплату услуг представителя – 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU