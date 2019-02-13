В Калининградской области вдвое сократилось число ДТП из-за превышения скорости

13 Февр. 16:18 2019-02-13T16:18:13+03:00

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В январе в Калининградской области число ДТП с пострадавшими из-за превышения скорости, снизилось на 50 процентов по сравнению с январем 2018 года. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

При этом, комплексы автофиксации нарушений скоростного режима за один месяц выявили 44248 административных правонарушений.

Сейчас на калининградских дорогах работают 30 стационарных систем фото- и видеофиксации, еще 18 «треног» ежедневно устанавливаются на трассах регионального и федерального значения.

- Информация, полученная с помощью комплексов, передается в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений регионального УМВД. Все доходы от собранных штрафов поступают в областной бюджет

ИСТОЧНИК KP.RU