В Калининграде отметят 30-летие вывода советских войск из Афганистана

13 Февр. 16:23 2019-02-13T16:23:32+03:00

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В Калининграде в пятницу, 15 февраля, пройдут традиционные памятные мероприятия в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в них примут участие общественные организации и ветераны боевых действий.

В 10:30 участники торжественного шествия соберутся на площади Победы. Затем колонна пройдет в парк культуры и отдыха «Юность» по маршруту улица Гаражная – Генерала Озерова – Тельмана. В 12 часов участники митинга возложат венки и цветы к монументу «Скорбящие родители» и отдадут дань памяти россиянам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества.

ИСТОЧНИК KP.RU