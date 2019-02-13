Власти Немана попросили региональное правительство отремонтировать центральную улицу

13 Февр. 16:34 2019-02-13T16:34:44+03:00

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Администрация Немана обратилась в правительство области с просьбой привести в «нормативное состояние» дорогу на улице Победы. Об этом сообщается на странице администрации в «Вконтакте».

- Поскольку автодорога «Советск- Гусев», на которой расположена улица Победы находится в региональном ведении, администрация округа не имеет полномочий проводить на ней ремонтные работы. Но руководство администрации, также, как и автовладельцы и жители округа заинтересовано в ремонте дорожного полотна, - заявили в местной администрации.

Неманские чиновники просят рассмотреть вопрос о «скорейшем проведении работ», чтобы предотвратить аварийные ситуации и снять возникшую «социальную напряженность».

ИСТОЧНИК KP.RU