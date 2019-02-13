Калининградец ударил приятеля ножом в лицо

13 Февр. 17:09 2019-02-13T17:09:08+03:00

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В Зеленоградске двое местных жителей сначала выпивали на пару в квартире одного из них. Напившись до зеленых чертей, подрались. Активнее при этом действовал гость, который сначала нанес хозяину несколько ударов в голову кулаками. Потом взял нож и пырнул им оппонента в лицо и шею. Ах, да! Участникам захватывающего действа – по 51 году.

Раненый выжил, но полученные им повреждения медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью. А за его умышленное причинение от щедрот действующего Уголовного кодекса РФ положено до 10 лет «зоны».

ИСТОЧНИК KP.RU