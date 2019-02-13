Калининградцев приглашают на велопробег с привалом в чебуречной
В воскресенье 17 февраля велотуристический клуб «Кёниг Байсикл Тим» и Велоклуб БФУ имени Канта организуют велопробег. Прокатиться предлагают по маршруту Стрельня - Правдинск - Талпаки - Шолохово.
Как сообщает пресс-служба университета, проехать предстоит 106 км.
На маршруте участники посетят семь немецких кирх и две старинные усадьбы.
Предполагается несколько остановок и привалов, один из которых в чебуречной в Талпаках.
До Стрельни велосипедисты поедут на поезде №6314 (отпр. 8:05, приб. 8:42), из Шолохово возвратятся на поезде №6387/6388 (отпр. 19:10, приб. 20:25).
Приглашаются все желающие, участие бесплатное.
Сбор участников в 8:00 в поезде №6314 на Южном вокзале.
ИСТОЧНИК KP.RU