Калининградцев приглашают на велопробег с привалом в чебуречной

13 Февр. 17:40 2019-02-13T17:40:03+03:00

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В воскресенье 17 февраля велотуристический клуб «Кёниг Байсикл Тим» и Велоклуб БФУ имени Канта организуют велопробег. Прокатиться предлагают по маршруту Стрельня - Правдинск - Талпаки - Шолохово.

Как сообщает пресс-служба университета, проехать предстоит 106 км.

На маршруте участники посетят семь немецких кирх и две старинные усадьбы.

Предполагается несколько остановок и привалов, один из которых в чебуречной в Талпаках.

До Стрельни велосипедисты поедут на поезде №6314 (отпр. 8:05, приб. 8:42), из Шолохово возвратятся на поезде №6387/6388 (отпр. 19:10, приб. 20:25).

Приглашаются все желающие, участие бесплатное.

Сбор участников в 8:00 в поезде №6314 на Южном вокзале.

ИСТОЧНИК KP.RU