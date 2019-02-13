2019-02-13T18:01:09+03:00
Общество

В Балтийск привезли мощи святых покровителей ВМФ России

Святыни будут храниться в Свято-Георгиевском кафедральном морском соборе
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В Свято-Георгиевский кафедральный морской собор в Балтийске в среду 13 февраля передали части мощей покровителей ВМФ России святых Андрея Первозванного, адмирала Фёдора Ушакова и Николая Чудотворца.

Как рассказал «Комсомолке» священник Константин Киосев, святыня будет находиться в морском соборе в Балтийске постоянно. Мощи возможно использовать в богослужениях, например, во время служб накануне походов кораблей.

Частицы мощей привезли в калининградскую область из мест, где находятся останки святых: из Греции, Италии и Мордовии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24