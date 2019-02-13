В Балтийск привезли мощи святых покровителей ВМФ России

13 Февр. 18:01 2019-02-13T18:01:09+03:00

Святыни будут храниться в Свято-Георгиевском кафедральном морском соборе

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В Свято-Георгиевский кафедральный морской собор в Балтийске в среду 13 февраля передали части мощей покровителей ВМФ России святых Андрея Первозванного, адмирала Фёдора Ушакова и Николая Чудотворца.

Как рассказал «Комсомолке» священник Константин Киосев, святыня будет находиться в морском соборе в Балтийске постоянно. Мощи возможно использовать в богослужениях, например, во время служб накануне походов кораблей.

Частицы мощей привезли в калининградскую область из мест, где находятся останки святых: из Греции, Италии и Мордовии.

ИСТОЧНИК KP.RU