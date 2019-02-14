Под Калининградом автомобиль такси врезался в дерево

СЕГОДНЯ 10:30 2019-02-14T10:32:02+03:00

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В среду, 13 февраля, в Калининградской области произошло одно ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в Гурьевском районе на 10 километре автодороги «Заозерье-Заречье-Добрино-Узловое-Заливное» 50- летний таксист на «Рено» не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В результате наезда пострадал водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU