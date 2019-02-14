2019-02-14T10:38:32+03:00
Общество

Калининградца задержали за продажу наркотиков в автобусе

Виктор Сергеев
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В Светлом полицейские пресекли продажу крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Советской правоохранители остановили рейсовый автобус, в котором находился 48-летний подозреваемый.

- Установлено, что на остановке общественного транспорта мужчина, не выходя из транспортного средства, передал покупателю сверток, предположительно с наркотическим веществом. Проведенная экспертиза показала, что это был карфентанил, - сообщили в полиции.

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у задержанного еще три свертка с карфентанилом. Общая масса изъятых наркотиков составила 0,099 грамма.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено два уголовных дела, мужчине грозит до 20 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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