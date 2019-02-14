2019-02-14T10:57:08+03:00
Общество

Власти Балтийска обещают обеспечить всех участковых служебным жильем

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Балтийске участковых уполномоченных обеспечат служебным жильем и помещениями для работы. Для этого будут внесены соответствующие изменения в муниципальную программу профилактики правонарушений, говорится на странице городской администрации в «Фейсбук».

- Всего в Балтийскомокруге восемь участковых уполномоченных, двое из них уже обеспечены служебным жильем. Для остальных необходимо рассмотреть возможности предоставления такового, - отметил глава администрации Сергей Мельников. По его словам, для этого будет выделяться одна квартира каждый год.

Также местные власти выделят подходящее помещение для участкового пункта полиции на Балтийской косе, так как место, где раньше проводили прием граждан, не соответствует требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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