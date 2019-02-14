2019-02-14T10:55:50+03:00
Общество

Калининградский Музей изобразительных искусств предлагает купить входной билет для незнакомца

Необычную акцию «От меня к тебе» проводят с 14 февраля по 31 марта
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградский Музей изобразительных искусств с сегодняшнего дня, 14 февраля, запускает акцию, в рамках которого посетитель может купить на один билет больше и оставить его в качестве подарка для другого гостя музея на кассе.

- Февраль – предчувствие весны, хочется делиться теплом и радостью с окружающими. Приятно не только получать подарок, но и дарить самому, - говорят в музее. - Мы надеемся сделать эту акцию хорошей традицией.

Интересно, что первый такой марафон добра прошел в Канаде. Тогда автомобилистка спонтанно оплатила кофе для водителя, который встал в очередь за ней в придорожном кафе. Водитель удивился, получив бесплатный кофе, и решил оплатить кофе для следующего посетителя. В тот день акцию поддержал 21 водитель.

Акция «От меня к тебе» проходит с 14 февраля по 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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