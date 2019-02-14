«Было давление»: в Калининграде отменили концерт популярного рэпера Элджея

СЕГОДНЯ 11:03 2019-02-14T11:16:12+03:00

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Концерт российского рэпера Элджея, запланированный в Калининграде на 16 февраля, не состоится. Об этом сообщили организаторы, компания "Макроконцерт Калининград" на своей странице "Вконтакте".

"С сожалением сообщаем, что несмотря на большое количество проданных билетов по обоюдному решению артиста, его менеджмента и организаторов концерт Элджея, запланированный на 16 февраля 2019 года, не состоится в указанную дату", - сообщили организаторы.

Причиной отмены, по их словам, стало "большое давление" со стороны госучреждений и некоммерческих гражданских организаций. "Для команды артиста это большое мероприятие, шоу, которое прорабатывалось долгое время совместно с организаторами, - отметили в "Макроконцерте". - Для Элджея Калининград - это город который входит в его личный топ российских городов по фанатской энергетике и атмосфере во время концерта".

Деньги за билеты, добавили организаторы, будут возвращены.

Настоящее имя Элджея Алексей Узенюк. Его творчество крайне популярно у молодежи. Клипы, размещенные на сервисе You Tube, набирают миллионы просмотров. Причина запрета может заключаться в том, что в текстах Элджея содержится ненормативная лексика. Кроме того, в них можно увидеть пропаганду наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU